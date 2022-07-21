HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil takla attı! Araçta sıkışanları tesadüfen yoldan geçen ambulans şoförü ve sağlık görevlisi kurtardı

Otomobil takla attı! Araçta sıkışanları tesadüfen yoldan geçen ambulans şoförü ve sağlık görevlisi kurtardı

21.07.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı ve takla attı. Kaza sonrası beş kişi yaralandı. O sırada tesadüfen oradan geçen ve hasta sevkinden dönen ambulans şoförü Ömer Çini ile sağlık görevlisi Abdurrahman Can, araçta sıkışan beş kişiyi otomobilin camlarını kırarak kurtardı.

Otomobil takla attı! Araçta sıkışanları tesadüfen yoldan geçen ambulans şoförü ve sağlık görevlisi kurtardı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Adana’dan Ankara’ya gitmekte olan Hacı Hüseyin Özağır (55) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Şarampole sürüklenen otomobilin sürücüsü Hacı Hüseyin Özağır ile otomobildeki Esra Özağır (23), İhsan Özağır (26), Tuğan Özağır (3) ve Fatma Coşar (53) yaralandı.

qq

OTOMOBİLDEKİ YARALILARI KURTARDILAR

O sırada yoldan geçen ve sevk edilen hastayı Mersin'e götürdükten sonra tekrar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönen ambulans şoförü Ömer Çini ve sağlık görevlisi Abdurrahman Can, kazayı görüp durdu. Çini ve Can, araçta sıkışan beş yaralıyı otomobilin camları kırıp kurtardı. 

Yaralılardan biri Çini'nin kullandığı ambulansla, diğer dört yaralı da ihbarla çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ww

'CAMLARI KIRIP KURTARDIK'

Kazayı görüp durduklarını anlatan Ömer Çini, "Mersin'den sevkli bir hastayı bırakıp tekrar Aksaray’a dönüyordum. Önümüzde araç önce refüje çarptı ve daha sonra şarampole takla attı. Araç hurdaya dönerken, insanlar içinde mahsur kaldı. Biz de camları kırarak beş kişiyi çıkardık. Bizler, vatandaşlara hizmet için çalışıyoruz" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BM'den İstanbul ziyareti! Gündem: Ukrayna tahılıBM'den İstanbul ziyareti! Gündem: Ukrayna tahılı
İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…
Cami avlusunda korkunç olay! Kanlar içinde kaldıCami avlusunda korkunç olay! Kanlar içinde kaldı
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Yeni düzenleme yapıldı! Yüzde 25 indirim yapılacak

Yeni düzenleme yapıldı! Yüzde 25 indirim yapılacak

Tatilde dehşeti yaşadı! 'Beraber gidelim' dedi sonrası feci...

Tatilde dehşeti yaşadı! 'Beraber gidelim' dedi sonrası feci...

Tüm Türkiye'yi sarsan olayda şok itiraf! Fotoğrafta tüyler ürperten detay

Tüm Türkiye'yi sarsan olayda şok itiraf! Fotoğrafta tüyler ürperten detay

Havuz keyfi sırasında dehşet! Yüzen iki kişiyi yuttu

Havuz keyfi sırasında dehşet! Yüzen iki kişiyi yuttu

Babacan B planını açıkladı! 'Doğal olarak cumhurbaşkanı adayı olacak'

Babacan B planını açıkladı! 'Doğal olarak cumhurbaşkanı adayı olacak'

İlginizi Çekebilir

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.