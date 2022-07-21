Otomobil takla attı! Araçta sıkışanları tesadüfen yoldan geçen ambulans şoförü ve sağlık görevlisi kurtardı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Adana’dan Ankara’ya gitmekte olan Hacı Hüseyin Özağır (55) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Şarampole sürüklenen otomobilin sürücüsü Hacı Hüseyin Özağır ile otomobildeki Esra Özağır (23), İhsan Özağır (26), Tuğan Özağır (3) ve Fatma Coşar (53) yaralandı.

OTOMOBİLDEKİ YARALILARI KURTARDILAR

O sırada yoldan geçen ve sevk edilen hastayı Mersin'e götürdükten sonra tekrar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönen ambulans şoförü Ömer Çini ve sağlık görevlisi Abdurrahman Can, kazayı görüp durdu. Çini ve Can, araçta sıkışan beş yaralıyı otomobilin camları kırıp kurtardı.

Yaralılardan biri Çini'nin kullandığı ambulansla, diğer dört yaralı da ihbarla çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'CAMLARI KIRIP KURTARDIK'

Kazayı görüp durduklarını anlatan Ömer Çini, "Mersin'den sevkli bir hastayı bırakıp tekrar Aksaray’a dönüyordum. Önümüzde araç önce refüje çarptı ve daha sonra şarampole takla attı. Araç hurdaya dönerken, insanlar içinde mahsur kaldı. Biz de camları kırarak beş kişiyi çıkardık. Bizler, vatandaşlara hizmet için çalışıyoruz" dedi. (DHA)

