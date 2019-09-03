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Otomobil takla attı aynı aileden 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Aksaray'da iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrilip takla attı.

Aksaray'da iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrilip takla attı. Kazada sürücü, eşi, 2 çocuğu ve annesi yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 6?ncı kilometresinde meydana geldi. Bedirhan Elaldırsın (35) yönetimindeki 06 ZEV 77 plakalı otomobille Hatay'dan Ankara'ya giderken, iddiaya göre başka bir araç sıkıştırdı. Elaldırsın da direksiyon kontrolünü kaybedince otomobil, şarampole devrilip takla attı. Kazada sürücü Bedirhan Elaldırsın, annesi Songül (67), eşi Gizem (29), çocukları Burak (3) ve Batuhan Elaldırsın (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Soruşturma sürüyor.

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