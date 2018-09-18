Otomobil takla attı: Aynı aileden 5 kişi yaralandıı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, refüje çarpıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Denizli-Muğla Karayolu'nun Tavas ilçesi Akyar Mevkisi'nde meydana geldi. Denizli'den Muğla yönüne giden Ender Noyilli, kullandığı 20 HV 622 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp, takla attı. Otomobilin sürücüsü Ender Noyilli ile yanındaki Gülcan Noyilli, Aybüke Noyilli, Ümmü Sena Noyilli ve Ecrin Noyilli yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri takla atıp, ters şekilde duran otomobileki 5 yaralıyı çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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