HABER

Otomobil takla attı: Karı-koca öldü, üç çocuk yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 00:29 | Son Güncelleme

KONYA’da, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Muharrem Gürsoy (45) ile eşi Cahide Gürsoy (42) olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Medine, Abdullah ve Zeynep ise yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya Afyonkarahisar Karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Muharrem Gürsoy yönetimindeki 07 CEZ 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Takla atmaya devam eden otomobil, yol kenarındaki Karayolları şefliği binası duvarına çarparak durabildi. Otomobil içerisindeki sürücü Muharrem, eşi Cahide ve çocukları Medine, Abdullah ve Zeynep Gürsoy ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cahide ve Muharrem Gürsoy çiftinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan çocuklar Medine, Abdullah ve Zeynep Gürsoy ise ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cahide ve Muharrem Gürsoy çiftinin cesetleri ise jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yokDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yok
Şanlıurfa'da, Suriyeli gerginliği (3)Şanlıurfa'da, Suriyeli gerginliği (3)
Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu (2)Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon liraya kadar ceza

Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon liraya kadar ceza

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Kar maskeli sapık alarmı! Mağaralar arandı

Kar maskeli sapık alarmı! Mağaralar arandı

Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.