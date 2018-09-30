Otomobil takla attı: Karı-koca öldü, üç çocuk yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Muharrem Gürsoy (45) ile eşi Cahide Gürsoy (42) olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Medine, Abdullah ve Zeynep ise yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya Afyonkarahisar Karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Muharrem Gürsoy yönetimindeki 07 CEZ 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Takla atmaya devam eden otomobil, yol kenarındaki Karayolları şefliği binası duvarına çarparak durabildi. Otomobil içerisindeki sürücü Muharrem, eşi Cahide ve çocukları Medine, Abdullah ve Zeynep Gürsoy ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cahide ve Muharrem Gürsoy çiftinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan çocuklar Medine, Abdullah ve Zeynep Gürsoy ise ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cahide ve Muharrem Gürsoy çiftinin cesetleri ise jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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