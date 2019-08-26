HABER

Otomobil takla attı, sürücü arkadaşlarını bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 20:33 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kayıplara karıştı.Edinilen bilgilere göre kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu Hocaköy Kavşağı’nda meydana geldi.

Otomobil takla attı, sürücü arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu Hocaköy Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 55 AAU 172 plakalı otomobil, Hocaköy Kavşağı’ndan İsaören Kavşağı’na seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2’si yaralanırken, İddiaya göre sürücü kazadan sonra olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan D.A.(20) ve Y.S.(19) olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Otomobil takla attı, sürücü arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Otomobil takla attı, sürücü arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Otomobil takla attı, sürücü arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Otomobil takla attı, sürücü arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Acı görüntü! Böyle bulundular Acı görüntü! Böyle bulundular
Kesim makinesi işçiyi sırtından yaraladıKesim makinesi işçiyi sırtından yaraladı
“Düğüne gidiyorum” diyerek evden çıkan genç ölü bulundu“Düğüne gidiyorum” diyerek evden çıkan genç ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.