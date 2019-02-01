Otomobil takla attı: Sürücü, eşi ve ikiz bebekleri yaralandı

Mahir ALAN/KAHTA(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak takla atan otomobildeki ikiz bebekler ile anne ve baba yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kahta-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

Yunus Kara(23), yönetimindeki 33 SE 461 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Takla attıktan sonra duran otomobilin sürücü Yunus Kara ile yanındaki eşi Zeynep Kara (22) ve ikiz olan henüz kaç aylık oldukları belirlenemeyen Yunus Kara ve Muhammed Talha Kara bebekler yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

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