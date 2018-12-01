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Otomobil takla attı, sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 10:42 | Son Güncelleme

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Onuralp Erman (21) yaralandı.

Otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Onuralp Erman (21) yaralandı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi eski Manisa Yolu üzerinde meydana geldi. Manisa yönünden Turgutlu'ya giden Onuralp Erman'ın kullandığı 35 VE 406 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarpıp, takla attı. Yaralanan Erman, otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucunda sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı:
Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onuralp Erman'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil takla attı, sürücü yaralandıOtomobil takla attı, sürücü yaralandı

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