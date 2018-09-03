Otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı

BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilden sürücü yaralanmadan kurtuldu.
Kaza öğle saatlerinde, Bartın Tuna Mahallesi Vural Ak kavşağında meydana geldi. Umut Acır idaresindeki 74 BG 708 plakalı otomobil, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil takla atarak ters döndü. Umut Acır, ters dönen araçtan çıkarken, kazadan yaralanmadan kurtuldu. Umut Acır kendisini sollayan bir aracın aniden önüne direksiyon kırması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi. Kazanın ardından Acır hurdaya dönen otomobiline bakarken, çevredekiler cep telefonları ile aracın fotoğrafını çekti.
FOTOĞRAFLI
Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu
FSM'de intihar girişimi! Trafik kilit
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı
Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
Okuyucu Yorumları 0 yorum