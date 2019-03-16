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Otomobil takla attı, sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü Yakup Çimen (44), yaşamını yitirdi.

Otomobil takla attı, sürücüsü öldü

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü Yakup Çimen (44), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Balıkesir-Bigadiç karayolunun Çömlekçi mevkiinde meydana geldi. Yakup Çimen'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 Y 7006 plakalı otomobil, takla attı. Kazada araçtan savrulan Çimen, hayatını kaybetti. Mermer işçisi Çimen’in cenazesi, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandanma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil takla attı, sürücüsü öldü

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