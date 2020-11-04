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Otomobil takla attı, yaşlı çift yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 16:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşlı çift yaralandı.Kaza, Malkara-Süleymanpaşa yolu Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşlı çift yaralandı.
Kaza, Malkara-Süleymanpaşa yolu Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Ahmet Turan Sustam (70) yönetimindeki 34 UH 7710 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi Arife Sustam (63) yaralandı. Yaralı çift, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücünün eşi Arife Sustam hastaneye götürüldüğü sırada, “Komşumuz kalp krizi geçirmişti. Eşim sabaha kadar uykusuz kaldı ve onun başında bekledi” dedi.

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