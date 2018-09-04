Otomobil takla atttı: 2'si çocuk 5 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak devrildi. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Karaman- Konya yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Konya'ya giden Abdullah Akpınar yönetimindeki 33 VLZ 32 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attıktan sonra devrildi. Kazada sürücü Akpınar ile otomobilde bulunan Fatma (54) ve Özge Akpınar (4), Suna Çabuk (9) ile Naciye Topcu (54) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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