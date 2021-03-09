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Otomobil taklalar atarak durabildi: 2 yaralı

09.03.2021 20:32 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yön tabelasına çarpıp durabildi.

Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yön tabelasına çarpıp durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu Beycuma beldesi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 EZ 484 plakalı otomobil Zonguldak istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı. Taklalar atarak yön tabelasına çarpan araçta bulunan Ş.G. ve F.G.’ye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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