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 Otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 08:55 | Son Güncelleme

HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak park halindeki taksiye çarptı.

HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak park halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Turgut Özal Millet Caddesi'nde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Berkay Şimşek, 3 arkadaşıyla birlikte içinde bulunduğu 34 UM 5444 plakalı aracın kontrolünü Yusufpaşa tramvay durağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında park halinde müşteri bekleyen Behçet Olgun yönetimindeki 34 TAK 84 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Kaza sonrası taksi şoförü Behçet Olgun yaralandı. Takla atan otomobildeki Serhat Akbaba ile Harun Akbaba da yaralanırken, sürücü Berkay Şimşek ve Melis Sağtik kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Serhat Akbaba'yı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ise sürücü Berkay Şimşek'ten olayla ilgili bilgi aldı. Kazaya karışan her iki araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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