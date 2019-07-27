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Otomobil tamirhaneye daldı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 10:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tamirhaneye girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Otomobil tamirhaneye daldı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tamirhaneye girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 VJ 723 plakalı otomobili ile bulvar üzerinden Malatya istikametine doğru seyir halinde olan Cuma Alkaya, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki oto tamirhanesine girdikten sonra durabildi. Kazada sürücü Alkaya ile otomobilde bulunan Engin Temiz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri burada yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil tamirhaneye daldı: 2 yaralı

Otomobil tamirhaneye daldı: 2 yaralı

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