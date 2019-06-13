Otomobil tamiri için tekel bayisini soydular

Adana’da 4 kişi, otomobil tamiri için girdikleri tekel bayisinden 30 bin lira değerinde 125 şişe içki ve 488 paket sigara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden hırsızlıktan suç kaydı bulunan Ahmet Ş., Fahrretin L., Murat B. ile Servet İ., gece saatlerinde Onur Gök’e ait tekel bayisine girdi. 4 kişi büfede bulunan çeşitli markalardaki 125 şişe içki ve 488 paket sigarayı çalarak arabaya yükledi. Büfeden 30 bin liralık ürün çalan 4 kişi kasada bulunan bin lira nakit parayı da alıp kayıplara karıştı.

Mahallede bulunan bir görgü tanığı polisi arayarak ihbarda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada, şahıslar çaldıkları ürünleri Fahrettin L.’nin annesinin evine gizledi. Polis yaptığı çalışma sonucunda şüphelileri içinde bulundukları otomobilde yakaladı. Polis otomobilde yaptığı aramada 1 şişe viski buldu. Hırsızlık dedektifleri çalışmasına devam edince çalınan içki ve sigaraları evde buldu. Sigara ve içkiler sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlılardan Fahrettin L.’nin, “Trafik kazası yapmıştık. Borcumuzu ödemek için çaldık” diye ifade verdiği öğrenilirken, diğer zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



