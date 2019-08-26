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Otomobil tarım aracına çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 10:55 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde otomobil, yol kenarında duran ve 'patpat' olarak bilinen tarım aracına çarptı.

Otomobil tarım aracına çarptı: 2 yaralı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde otomobil, yol kenarında duran ve 'patpat' olarak bilinen tarım aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çelikhan-Adıyaman Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Erdem'in kullandığı 44 FJ 196 plakalı otomobil, yol kenarında duraklama yapan Abuzer Ünal’a ait patpata arkadan çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Erdem ve Abuzer Ünal, ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abuzer Ünal, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Otomobil tarım aracına çarptı: 2 yaralıOtomobil tarım aracına çarptı: 2 yaralıOtomobil tarım aracına çarptı: 2 yaralı

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