Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak, tarlaya uçtu. Kazada sürücü Gaffar Doğan (34) yaşamını yitirdi, yanındaki Ali Özcan (64) ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Tekirdağ- Muratlı yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Gaffar Doğan'ın kullandığı 59 DF 678 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, tarlaya uçtu. Kazada sürücü Gaffar Doğan, hayatını kaybederken, Ali Özcan ise otomobilden yola fırlayıp, yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesiyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Özcan, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gaffar Doğan'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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