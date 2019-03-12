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Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 18:15 | Son Güncelleme

Batman’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Batman Beşiri karayolu Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşandı.

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Batman’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Batman Beşiri karayolu Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beşiri istikametinden Batman yönüne doğru seyir halinde ilerleyen 06 HB 1238 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya savruldu. Savrulmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

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