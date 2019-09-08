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Otomobil tarlaya uçtu; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 10:27 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilin sürücüsü cami imamı Nihat Seven (48) öldü, eşi ve 3 çocuğu ise yaralandı.

Otomobil tarlaya uçtu; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilin sürücüsü cami imamı Nihat Seven (48) öldü, eşi ve 3 çocuğu ise yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum- Laçin karayolu Gölünyazı mevkisinde meydana geldi. Esnaf Evler Cami'inde imam olarak görev yapan Nihat Seven yönetimindeki 19 KT 229 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, takla atan araçtan fırlayan sürücü Seven ile yanındaki eşi Züleyha (43), çocukları Hayrunnisa (19), Ümmü (16) ve Ebrar Seven (11) yaralandı.
Çevredeki köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan sürücü Nihat Seven, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

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Otomobil tarlaya uçtu; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandıOtomobil tarlaya uçtu; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandıOtomobil tarlaya uçtu; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandıOtomobil tarlaya uçtu; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

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