Otomobil tarlaya uçtu: Sürücü öldü, kızı ve torunu yaralandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada sürücü Ahmet Argun yaşamını yitiriken, beraberinde bulunan kızı ile 5 yaşındaki torunu yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya Karayolu'nun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Argun (62), kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol kenarındaki 3 ağacı, çarparak devirdi. Ardından da tarlaya uçtu. Ahmet Argun olay yerinde yaşamını yitirirken, beraberinde kızı Didar Özbayrak (29) ile torunu Umay Özbayrak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ahmet Argun'un cenazesi ise morga konuldu.

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