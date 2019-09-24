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Otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 07:17 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde otomobil taşıyan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde otomobil taşıyan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken, tırın dorsesinde bulunan sıfır otomobiller hasar gördü.
Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine giden ve dorsesinde İstanbul’dan aldığı araçları götüren Musa Ünal idaresindeki 06 BOT 803 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerleri sökerek takılan tır orta refüjde ki diğer bariyere çarparak yan yattı. TIR’ın karşı şeride geçmesini bariyerler engellerken, TIR kasasında bulunan sıfır kilometre 5 otomobilde ise büyük hasar oluştu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı kontrol yaparken, kazada ölen ve yaralanan olmadı. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü

Otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü

Otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü

Otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü

Otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü

Otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü

Otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü

Otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü

Otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü

Otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü

Otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü

Otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü

Otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü
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