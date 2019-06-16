HABER

Otomobil teklifine rağmen plaklarını satmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 10:30 | Son Güncelleme

BURSA'da, plaklara merakı olan Eray Vardar (25), küçük yaşlardan beri, biriktirdiği harçlıklarıyla satın aldığı plaklara gözü gibi bakıyor.

Otomobil teklifine rağmen plaklarını satmıyor

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, plaklara merakı olan Eray Vardar (25), küçük yaşlardan beri, biriktirdiği harçlıklarıyla satın aldığı plaklara gözü gibi bakıyor. Her gün plaklarını özenle temizleyen ve bakımını yapan Vardar, "Şu an binden fazla plağım var. Antikacılar, bana 50 bin lira gibi bir fiyatlar teklif etti, hatta otomobille takas teklifinde bulunuldu, kabul etmedim'' dedi
Elektronik teknisyeni Eray Vardar, 10 yaşında anneannesinin evinde dinlediği sanatçı Mine Koşan’ın plağıyla başlayan merakını 15 yıldır devam ettiriyor. İlkokulda ailesinden aldığı harçlıkları biriktirerek antikacılardan plak satın alan Eray Vardar, yaşıtları gibi dijital ortamda popüler müzikleri dinlemek yerine evinde bulunan pikaplarla plaklarını dinliyor. Vardar, hemen hemen her gün plaklarını özenle temizliyor.
Kendilerine ait iş yerinde çalışan Eray Vardar, plaklarına karşılık otomobil teklifini reddettiğini söyledi. Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca, Mine Koşan ve Ajda Pekkan gibi efsanelerin nadir bulunan orijinal plaklarına gözü gibi bakan Eray Vardar, ''İlkokul zamanlarımda anneannemin evinde plaklar vardı. O plaklar ilgimi çekti. Aralarında Mine Koşan’ın bir plağını buldum. Onu dinledikten sonra plaklara merakım başladı. Sonra harçlıklarımla plak toplamaya başladım. Şu an binden fazla plağım var. Çok yüksek meblağlar yapıyor. Antikacılar, bana 50 bin lira gibi bir fiyatlar teklif etti, hatta otomobil ile takas teklifinde bulunuldu, kabul etmedim. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Her gün özenle temizliyorum, dinliyorum. Satmayı da düşünmüyorum. Günümüz gençliği şu an mp3’ten, internetten şarkılar dinliyor. Ben plaktan dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü plaktan daha canlı, daha analog bir ses geliyor. Konser hissi veriyor. Bu yüzden plaktan dinlemeyi tercih ediyorum" dedi.
'MİNE KOŞAN’LA AİLE DOSTU OLDUK'
Plaklar sayesinde Mine Koşan ile tanıştığını belirten Eray Vardar, "10 yaşındayken Mine Koşan’ın 45’lik bir plağını bulmuştum. Daha sonra plaklarını toplamaya başladım. 14 yaşında kendisine ulaştım. Mine Koşan ile tanıştım. Bende bütün plaklarını görünce çok şaşırdı. Daha sonra evimize misafir oldu, aile dostu olduk" diye konuştu.
Plaklarını ömür boyu saklayacağını ifade eden Vardar, "Benim için bir hazineden daha değerli. Zaten gözüm gibi bakıyorum onlara. Kimseye de vermeyeceğim. Artık benden sonra bir miras olarak çocuklarıma kalacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Otomobil teklifine rağmen plaklarını satmıyorOtomobil teklifine rağmen plaklarını satmıyorOtomobil teklifine rağmen plaklarını satmıyorOtomobil teklifine rağmen plaklarını satmıyor

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Öğretmenin duyarlılığı dramı ortaya çıkardıÖğretmenin duyarlılığı dramı ortaya çıkardı
23 haftalıkken doğdu, hayata tutundu23 haftalıkken doğdu, hayata tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan İdlib'e büyük sevkiyat

TSK'dan sıcak bölgeye büyük sevkiyat

İçişleri Bakanlığı duyurdu: İdil'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Uzun Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için zengin ve anlamlı uzun mesajlar

Uzun Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için zengin ve anlamlı uzun mesajlar

Resimli Babalar Günü mesajları 2019: Babalar günü için Instagram’a da uygun en güzel mesajlar

Resimli Babalar Günü mesajları 2019: Babalar günü için Instagram’a da uygun en güzel mesajlar

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.