Otomobil teklifine rağmen plaklarını satmıyor

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, plaklara merakı olan Eray Vardar (25), küçük yaşlardan beri, biriktirdiği harçlıklarıyla satın aldığı plaklara gözü gibi bakıyor. Her gün plaklarını özenle temizleyen ve bakımını yapan Vardar, "Şu an binden fazla plağım var. Antikacılar, bana 50 bin lira gibi bir fiyatlar teklif etti, hatta otomobille takas teklifinde bulunuldu, kabul etmedim'' dedi

Elektronik teknisyeni Eray Vardar, 10 yaşında anneannesinin evinde dinlediği sanatçı Mine Koşan’ın plağıyla başlayan merakını 15 yıldır devam ettiriyor. İlkokulda ailesinden aldığı harçlıkları biriktirerek antikacılardan plak satın alan Eray Vardar, yaşıtları gibi dijital ortamda popüler müzikleri dinlemek yerine evinde bulunan pikaplarla plaklarını dinliyor. Vardar, hemen hemen her gün plaklarını özenle temizliyor.

Kendilerine ait iş yerinde çalışan Eray Vardar, plaklarına karşılık otomobil teklifini reddettiğini söyledi. Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca, Mine Koşan ve Ajda Pekkan gibi efsanelerin nadir bulunan orijinal plaklarına gözü gibi bakan Eray Vardar, ''İlkokul zamanlarımda anneannemin evinde plaklar vardı. O plaklar ilgimi çekti. Aralarında Mine Koşan’ın bir plağını buldum. Onu dinledikten sonra plaklara merakım başladı. Sonra harçlıklarımla plak toplamaya başladım. Şu an binden fazla plağım var. Çok yüksek meblağlar yapıyor. Antikacılar, bana 50 bin lira gibi bir fiyatlar teklif etti, hatta otomobil ile takas teklifinde bulunuldu, kabul etmedim. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Her gün özenle temizliyorum, dinliyorum. Satmayı da düşünmüyorum. Günümüz gençliği şu an mp3’ten, internetten şarkılar dinliyor. Ben plaktan dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü plaktan daha canlı, daha analog bir ses geliyor. Konser hissi veriyor. Bu yüzden plaktan dinlemeyi tercih ediyorum" dedi.

'MİNE KOŞAN’LA AİLE DOSTU OLDUK'

Plaklar sayesinde Mine Koşan ile tanıştığını belirten Eray Vardar, "10 yaşındayken Mine Koşan’ın 45’lik bir plağını bulmuştum. Daha sonra plaklarını toplamaya başladım. 14 yaşında kendisine ulaştım. Mine Koşan ile tanıştım. Bende bütün plaklarını görünce çok şaşırdı. Daha sonra evimize misafir oldu, aile dostu olduk" diye konuştu.

Plaklarını ömür boyu saklayacağını ifade eden Vardar, "Benim için bir hazineden daha değerli. Zaten gözüm gibi bakıyorum onlara. Kimseye de vermeyeceğim. Artık benden sonra bir miras olarak çocuklarıma kalacak" diye konuştu.