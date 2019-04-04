Otomobil, telefon direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, Mustafa Bucak'ın (44) kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki telefon direğine çarptı. Kazada Bucak yaşamını yitirirken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Onikişubat ilçesine bağlı Dereboğazı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Bucak (44) yönetimindeki 69 AE 200 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki telefon direğine çarptı. Kazada sürücü Bucak ile araçtaki A.B., G.B. ve A.R.B. yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Bucak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. A.B.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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