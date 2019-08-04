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Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

Düzce TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü mevkiinde otoyoldan çıkan otomobil, viyadükten aşağı uçtu.

Düzce TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü mevkiinde otoyoldan çıkan otomobil, viyadükten aşağı uçtu. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Çağlar Aksu idaresindeki 28 ES 631 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyoldan viyadükten aşağı uçtu. Yaklaşık 50 metre uçtuktan sonra Bahçeköy köprüsü altına düşen otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan sürücü Çağlar Aksu araçtan çıkarken, araçta bulunan babası Yılmaz Aksu ve annesi Fatma Aksu araçta sıkıştılar. Araç içerisinde sıkışan iki kişi Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu çıkarıldılar. Kazada Çağlar Aksu kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Yılmaz Aksu ve Fatma Aksu ağır yaralandılar. Yaralılar, ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı
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