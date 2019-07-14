HABER

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda ilerleyen bir otomobilin, lastiği patladığı için emniyet şeridinde park halinde duran hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.Kaza, TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde meydana geldi.

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda ilerleyen bir otomobilin, lastiği patladığı için emniyet şeridinde park halinde duran hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Berk Odabaşı idaresindeki 34 AIJ 45 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı. Aracının lastiğinin patladığını fark eden sürücü Odabaşı, Bolu Dağı Tüneli’ne 500 metre kala aracını emniyet şeridine çekti. Odabaşı’nın lastiğini değiştirmek için yardım beklediği sırada, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Zengin idaresindeki 34 RY 7289 plakalı otomobil hızla park halindeki Odabaşı’nın aracına çarptı.
Kazada, sürücü Berk Odabaşı ve araçta bulunan Yurdaşen Kalafat, Dudu Odabaşı ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcu ile diğer araçta bulunan Rukiye Zengin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.