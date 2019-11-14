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Otomobil TEM'den çalılık alana uçtu: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 11:36 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM otoyolunda  sürücüsünün kontrolünden çıkarak çalılık alana düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.  Kaza, saat 09.00 sıralarında, TEM otoyolu Sapanca çıkışına yakın noktada meydana geldi.

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak çalılık alana düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, TEM otoyolu Sapanca çıkışına yakın noktada meydana geldi. Ankara yönüne giden Barış Özgür yönetimindeki 34 BID 681 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çalılık alana uçtu. Kazada, otomobilde bulunan Direnç Bada ile İbrahim Gündoğdu yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalede bulundu. Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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