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Otomobil temizlik aracına çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki kazada yaralanan Gürcistan uyruklu 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin temizlik aracına çarpması sonucu Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Gürcistan'a giden Jamil G. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Kemikli rampalarında önünde seyreden Mustafa Y'nin kullandığı 06 FY 5341 plakalı temizlik aracına çarptı.

Kazada Gürcistan uyruklu otomobil sürücüsü ve yanındaki Ramil M. yaralandı.

Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Temizlik aracının sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki sosyal tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sol şeritte ilerleyen temizlik aracına arkadan hızla gelerek çarpan otomobilin savrulması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik kazası yabancı uyruklu

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