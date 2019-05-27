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Otomobil temizlik kamyonuna çarptı, Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 18:39 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, Karayolları'na bağlı temizlik kamyonuna çarpan otomobildeki Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, Karayolları'na bağlı temizlik kamyonuna çarpan otomobildeki Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 Karayolu Kemikli rampa mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Gürcistan'a giden Jamıl Guseınov (31) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, iddiaya göre sol şeritte yol temizliği yapan Mustafa Y., yönetimindeki 06 FY 5341 plakalı Karayolları'na bağlı temizlik kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki sürücü Guseınov ve yanındaki Ramıl Masııvmov yaralandı. Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Temizlik kamyonunun sürücüsü Mustafa Y., ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan kaza anı, yol kenarındaki sosyal tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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