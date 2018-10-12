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Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 04:29 | Son Güncelleme

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesi sahil yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide ağır yaralandı.

Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Giresun’dan Trabzon istikametine hareket halinde ki Yılmaz Mumcu yönetiminde ki 61 EL 784 plakalı otomobil R.E. yönetiminde ki 53 K 2434 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.

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Kazada otomobil içinde sıkışan ve hayatını kaybeden Leyla Mumcu’yu (43) Görele Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin çalışması sonucu çıkardı. Otomobil sürücüsü Yılmaz Mumcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
giresun trafik kazası TIR

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