HABER

Otomobil tır ile çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:14 | Son Güncelleme

Hatay’ın Belen ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Antakya İskenderun E5 karayolu Belen geçidinde meydana geldi.

Hatay’ın Belen ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Antakya İskenderun E5 karayolu Belen geçidinde meydana geldi. Yağmurlu havada viraja hızlı giren sürücüsü belirlenemeyen 31 MA 0282 plakalı otomobil karşı şeride geçerek Antakya istikametine gitmekte olan Yılmaz Akdağ’ın kullandığı 33 CVK 84 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Suriye uyruklu Muhammet Doğancı ve İbrahim Doğancı yaralandı. İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Trafik polisleri kaza bölgesinde tedbir alırken, tır sürücüsü otomobilin çok hızlı şekilde viraja girdiğini ve kayarak gelip kendisine çarptığını anlattı.

PARTNERKilo verdikten sonra... Bambaşka biri olduKilo verdikten sonra... Bambaşka biri oldu
Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3'ü ağır 5 yaralıDiyarbakır'da zincirleme kaza: 3'ü ağır 5 yaralı
Aile boyu zehir ticaretiAile boyu zehir ticareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.