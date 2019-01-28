Otomobil tır ile çarpıştı: 2 yaralı

Hatay’ın Belen ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Antakya İskenderun E5 karayolu Belen geçidinde meydana geldi. Yağmurlu havada viraja hızlı giren sürücüsü belirlenemeyen 31 MA 0282 plakalı otomobil karşı şeride geçerek Antakya istikametine gitmekte olan Yılmaz Akdağ’ın kullandığı 33 CVK 84 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Suriye uyruklu Muhammet Doğancı ve İbrahim Doğancı yaralandı. İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Trafik polisleri kaza bölgesinde tedbir alırken, tır sürücüsü otomobilin çok hızlı şekilde viraja girdiğini ve kayarak gelip kendisine çarptığını anlattı.
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