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Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 10:12 | Son Güncelleme

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Fatma SAVAŞ İNAL/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, dün gece Bozüyük'ün Aksutekke köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan Bozüyük yönüne giden Serkan Özkan (34) yönetimindeki 42 UJ 613 plakalı otomobil, aynı yönde giden Ekrem Güven (58) yönetimindeki 26 VY 387 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, ön tarafı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Serkan Özkan ve aynı araçta bulunan Kaan Memiş (22) hayatını kaybederken, Ersoy Erdinç (17) ise ağır yaralandı.
Kaza yerine gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Ersoy Erdinç, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Serkan Özkan ve Kaan Memiş'in cenazeleri Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralıOtomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

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