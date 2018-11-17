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Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ankara- İzmir karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Hüseyin Göksu yönetimindeki 06 TR 340 plakalı otomobil, önünde seyreden İstemihan Yeğin yönetimindeki 35 TYC 85 plakalı TIR'a çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Göksu ile yanındaki İdris Göksu ve Vesile Üzümcü yaralandı. Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralıOtomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralıOtomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralıOtomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı

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