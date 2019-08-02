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Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 11:55 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi, yaralandı.

Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi, yaralandı.
Kaza, İstanbul- Samsun D-100 karayolu Durucasu köyü mevkisinde meydana geldi. Salim Akkaya yönetimindeki 34 CPK 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne giden Ali Demir yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Salim Akkaya ile yanındaki Kemal ve Ayşe Akkaya, yaraladı.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Ayşe Akkaya, ilk müdahalelerinin ardından Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralıOtomobil, TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralıOtomobil, TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı

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