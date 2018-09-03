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Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 17:15 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Hatice Çiçek öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Taha AYHAN/DOĞANŞEHİR (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Hatice Çiçek öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Erkenek Mahallesi'nde bulunan Erkenek Tüneli'nde meydana geldi. Malatya yönüne ilerleyen Hüseyin Ç. yönetimindeki 44 HG 104 plakalı otomobil, Erkenek Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu H.P. yönetimindeki 47 AE 956 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Hatice Çiçek yaşamını yitirirken, sürücü Hüseyin Ç. ile Gülfen D. ağır yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Çiçek'in cesedi ise Doğanşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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