HABER
  4. Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, otomobilin, TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, otomobilin, TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Afyonkarahisar- Antalya yolunun 70'inci kilometresi Gökçealan köyü yakınlarında meydana geldi. Hasan Çakır'ın kullandığı 03 BR 768 plakalı otomobil, Haydar Sözen yönetimindeki 49 DD 835 plakalı kömür yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Ayhan Kök, yaşamını yitirirken, sürücü Hasan ve eşi Serap Çakır ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayhan Kök'ün cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.
TIR sürücüsü Hasan Sözen, "Akaryakıt istasyonundan çıktım ve hareket halindeydim. Bir ses geldi. Mecburen durdum. Otomobilin, arkadan aracıma çarptığını gördüm. Her yer dağılmış. Polisi ve ambulansı aradım" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
Sulama motoru ve dinamo hırsızları yakalandıSulama motoru ve dinamo hırsızları yakalandı
Nevşehir’de “Basın Anıtı” açılışı yapıldıNevşehir’de “Basın Anıtı” açılışı yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul depremi tetikler mi? Üşümezsoy'dan açıklama

Kanal İstanbul ile ilgili çok tartışılan iddiaya yanıt!

Süryani rahip 'terör' şüphesiyle gözaltına alındı

Süryani rahibe 'terör' gözaltısı

Kırklareli'nde kadına şiddet! Dövdü, saçını kesti, ölümle tehdit etti

Dövdü, saçını kesti, tehdit etti! "Ölmek istemiyorum"

Son dakika! Kıran-11 operasyonunda örgüte darbe

Son dakika! Kıran-11 operasyonunda örgüte darbe

HDP'li Özalp Belediyesi'nde 'PKK izleri' Aynı sistemi uygulamışlar

HDP'li belediyede PKK'nın sistemini uygulamışlar

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı! Balıkçıların telsizdeki son sözleri

Balıkçıların telsizdeki son sözleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.