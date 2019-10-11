Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Nurdağı-Osmaniye karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Nurdağı-Osmaniye karayolu ayran tüneli mevkiinde meydana gelen kazada M. P. (45) yönetimindeki 27 E 4968 plakalı otomobil, G.Ş (55)’in kullandığı 46 PP 048 plakalı seyir halinde ki tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan M. P. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekibi yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı.

Osmaniye Devlet Hastanesine götürülen M. P. tedavi alıntına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



