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Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 09:41 | Son Güncelleme

KONYA'da otomobilin, TIR'a arkadan çarpıp, şarampole savrulması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da otomobilin, TIR'a arkadan çarpıp, şarampole savrulması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. TIR şoförü Necdet Özdemir, otomobilin çok hızlı olduğunu, hız göstergesinin 190 kilometrede takılı kaldığını söyledi.
​​Kaza, saat 02.30 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 71'inci kilometresinde meydana geldi. Yücel Özel yönetimindeki 42 ABM 333 plakalı otomobil, aynı yöne giden Necdet Özdemir yönetimindeki 14 EP 644 plakalı TIR'a arkadan çarpıp, şarampole savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Özel ile yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi yaşamını yitirdi. Cesetler, otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Otomobilin süratli olduğunu ileri süren TIR şoförü Necdet Özdemir, ''Hiçbir şey fark edemedik. Araç çok süratli olduğundan hız göstergesi 190 kilometrede takılı kalmış'' dedi.

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Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölüOtomobil, TIR'a çarptı: 2 ölüOtomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü

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