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  4. Otomobil, TIR’a çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Otomobil, TIR’a çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 22:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, önünde ilerleyen TIR’a yandan çarpan otomobildeki Suriyeli sürücü Muhammed Elcuneyd (39) ve oğlu Hüsam Elcuneyd (3), hayatını kaybederken eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, önünde ilerleyen TIR’a yandan çarpan otomobildeki Suriyeli sürücü Muhammed Elcuneyd (39) ve oğlu Hüsam Elcuneyd (3), hayatını kaybederken eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep Karayolunun 7’nci kilometresi Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen Suriye uyruklu Muhammed Elcuneyd yönetimindeki 79 AAD 579 plakalı otomobil, önünde ilerleyen A.D (49) idaresindeki 33 BYL 86 plakalı TIR’a yandan çarptı. Otomobilde büyük hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Muhammed Elcuneyd ile oğlu Hüsam Elcuneyd'in öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan anne Aliye (38) ile çocukları Hazım (4) ve Ali Elcuneyd (11) ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden sürücü ve oğlunun cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma kazayla ilgili olarak TIR sürücüsü A.D.'yi gözaltına aldı.

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