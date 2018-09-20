Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü(2)

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Konya'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde sürücü Yücel Özel (55) ile birlikte yaşamını yitiren kişinin arkadaşı İbrahim Kayhan (51) olduğu belirlendi. İki arkadaşın cenazelerinin otopsinin ardından Cihanbeyli ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.
FOTOĞRAFLI
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
Rize'de dere yatağına yapılan bina için karar çıktı
Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız
HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!
Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!
Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!
Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Düşürülen Rus jetinin ardından Esad sessizliğini bozdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum