HABER

Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü(2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 12:08 | Son Güncelleme

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Konya'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde sürücü Yücel Özel (55) ile birlikte yaşamını yitiren kişinin arkadaşı İbrahim Kayhan (51) olduğu belirlendi.

Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü(2)

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Konya'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde sürücü Yücel Özel (55) ile birlikte yaşamını yitiren kişinin arkadaşı İbrahim Kayhan (51) olduğu belirlendi. İki arkadaşın cenazelerinin otopsinin ardından Cihanbeyli ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü(2)

PARTNER"Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı""Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı"
FETÖ şüphelisi, dolarları otomobilinin motor bölümüne saklamışFETÖ şüphelisi, dolarları otomobilinin motor bölümüne saklamış
Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

Dünyanın dört bir yanından en ilginç tasarımlı yapılar

Dünyanın dört bir yanından en ilginç tasarımlı yapılar

Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!

Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!

Türk kültürünü sunan bir cennet parçası!

Türk kültürünü sunan bir cennet parçası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.