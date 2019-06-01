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Otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 17:49 | Son Güncelleme

 KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin kavşakta TIR'a çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin kavşakta TIR'a çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Karabük- Kastamonu yolu Bostanbükü köyü mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Karabük yönüne gelen Mustafa Süel (73) yönetimindeki 78 AAE 198 plakalı otomobil kavşakta Mehmet Büyükşahin yönetimindeki 06 JTA 81 plakalı TIR'a yandan çarptı. Ön kısmı dorsenin altına giren otomobilde sürücü ve yanındaki Elanur Alparan (8) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralıOtomobil TIR'a çarptı: 2 yaralıOtomobil TIR'a çarptı: 2 yaralıOtomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

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