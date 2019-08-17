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Otomobil TIR'a çarptı 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, TEM yolunda, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, TEM yolunda, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında, TEM yolu Düzce gişeleri kavşağında meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Ersoy yönetimindeki 54 AB 915 plakalı otomobil, önünde ilerleyen İsmail Tekin'in kullandığı 78 BK 432 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Erdal Kara ve Süleyman Yılmaz yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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