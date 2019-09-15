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Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Ankara çevre yolunun İncek mevkisinde meydana geldi. Burhan Eken yönetimindeki 54 D 0002 plakalı TIR, Sincan yönündeyken arızalandı. Yol kenarına park eden Eken, arızalı TIR'ın altına yatarak, tamir etmeye başladı. Bu sırada aynı yönde giden Cem Duman'ın kullandığı 26 KC 104 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Seda Duman ve oğlu Yağız Kaan Duman ile annesi Kıymet Çiler hayatını kaybetti. Sürücü Cem Duman ile otomobildeki Buğlem Güdücü ve TIR sürücüsü Burhan Eken ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Seda Duman, Yağız Kaan Duman ve Kıymet Çiler'in cansız bedenleri ise kaza yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:
- Kaza yerinden görüntü
- Araçlardan görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Yoldan görüntü
- Genel ve detay

GÖRÜNTÜLER "Ankara'da trafik kazasında bir aile yok oldu" BAŞLIĞIYLA GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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