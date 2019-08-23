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Otomobil TIR'a çarptı: Anne ve oğlu öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 12:55 | Son Güncelleme

AKSARAY'da otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, anne ve oğlu öldü, eşi ve 2 çocuğu da yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, anne ve oğlu öldü, eşi ve 2 çocuğu da yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Ihlara yolu üzerinde Kireçlik mevkiinde meydana geldi. Ümit Kestek (38) yönetimindeki 68 HC 071 plakalı otomobil, aynı yöne giden Orhan Sertkaya'nın (38) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile eşi Hafize (37), çocukları Hatice (11), Alper (9) ve Mustafa Kestel (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonrası anne Hafize ve oğlu Mustafa Kestel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Baba ve iki çocuğu da ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin kent merkezinden ziyaret için köylerine gittikleri öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen ailenin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

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