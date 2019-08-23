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Otomobil TIR'a çarptı Anne ve oğlu öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 17:14 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Hafize Kestek (37) ve oğlu Mustafa Kestek (3) hayatını kaybetti, eşi Ümit Kestek (38) ile çocukları Hatice (11) ve Alper (9) yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Hafize Kestek (37) ve oğlu Mustafa Kestek (3) hayatını kaybetti, eşi Ümit Kestek (38) ile çocukları Hatice (11) ve Alper (9) yaralandı. Anne ve oğlu, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Ihlara yolu üzerinde Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Ümit Kestek (38) yönetimindeki 68 HC 071 plakalı otomobil, aynı yöne giden Orhan Sertkaya'nın (38) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile eşi Hafize, çocukları Hatice, Alper ve Mustafa Kestek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yapılan kontrolde anne Hafize ve oğlu Mustafa Kestek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Baba ve iki çocuğu da olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin kent merkezinden ziyaret için köylerine gittikleri öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen ailenin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada hayatını kaybeden Hafize Kestek ve oğlu Mustafa Kestek'in cenazeleri Somuncu Baba Külliyesi ve Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kazada yaralanan baba Ümit Süleyman Kestek ile kızı Hatice ve oğlu Alper Kestek'in de tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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