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Otomobil, TIR'a çarptı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 yaralı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 20:17 | Son Güncelleme

O KAZANANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerarıyla kaydedildiği ortaya çıktı.

Otomobil, TIR'a çarptı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 yaralı (5)

O KAZANANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerarıyla kaydedildiği ortaya çıktı. Jandarma, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine incelemek üzere el koydu. Görüntülerde, emniyet şeridini kullanan otomobil sürücüsü Cumali Yarıcı'nın, arıza yaptığı için park halinde olan TIR'ı son anda farkettiği, kaçmak için direksiyonu kırdığı ancak kurtaramayıp, hızla çarptığı görüldü.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Otomobil, TIR'a çarptı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 yaralı (5)Otomobil, TIR'a çarptı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 yaralı (5)Otomobil, TIR'a çarptı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 yaralı (5)Otomobil, TIR'a çarptı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 yaralı (5)

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