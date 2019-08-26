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Otomobil, TIR'a çarptı: aynı aileden 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 16:49 | Son Güncelleme

AKSARAY'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Otomobil, TIR'a çarptı: aynı aileden 5 kişi yaralandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Aksaray- Ankara Karayolu'nun 32’nci kilometresinde meydana geldi. Semih Över (54) yönetimndeki 31 F 6785 plakalı otomobil, Mehmet Eken'in (52) kullandığı 42 M 7275 plakalı briket yüklü TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Semih Över, eşi Fatma Över (45) ile çocukları Mehmet Meriç (18), Fazıl Emir (21) ve Berke Över (13) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Över Ailesi'nin Hatay’dan Ankara’ya gittiği öğrenlidi.

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Otomobil, TIR'a çarptı: aynı aileden 5 kişi yaralandıOtomobil, TIR'a çarptı: aynı aileden 5 kişi yaralandıOtomobil, TIR'a çarptı: aynı aileden 5 kişi yaralandı

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