HABER
  4. Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı

Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 22:59 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’da, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ’da, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ile Hayrabolu ilçesi arasındaki Karadeniz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serkan K., yönetimindeki 59 TD 075 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan ana yola hatalı çıkan Ünver Ö.'nün kullandığı 22 AAL 352 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Serkan K. ile otomobildeki aynı aileden Batuhan K., Pelin K., Selin K., Aysel K. ve Özkan K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, kaza kırım ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3'ü çocuk 6 yaralı Tekirdağ'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, kaza nedeniyle Süleymanpaşa- Hayrabolu yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Karayolu, araçların çekilmesiyle normale döndü.

FOTOĞRAFLI

PARTNER60 kişi gece yarısı... Böyle basıldılar!60 kişi gece yarısı... Böyle basıldılar!
Tekirdağ’da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıTekirdağ’da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Evlerden hırsızlık yapmak isteyen 2 kadın yakalandıEvlerden hırsızlık yapmak isteyen 2 kadın yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Kan donduran olay! Cin zannettiği kızını öldürdü

Kan donduran olay! Cin zannettiği kızını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer'de yol kenarındaki istinat duvarı çöktü

Sarıyer'de faciadan dönüldü!

28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Bu otomobilden sağ çıktılar

Taksim yılbaşı için ışıl ışıl

Hazırlıklar tamam! Taksim ışıl ışıl

Gemi kazasını örnek gösterdi! Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu iki terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Sınır dışı edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.