Otomobil TIR'a çarptı: Berkay öldü, annesi, babası ve ağabeyi yaralı

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de önündeki TIR'a çarpan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bahçe ilçesi, E-90 Otoyolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Abdulkadir Karakuzulu (74) yönetimindeki 27 D 6268 plakalı otomobil, aynı yöne giden Yasin K. (48) yönetimindeki 31 V 7851 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Abdulkadir Karakuzulu ile yanındaki eşi Meral (58), oğulları Barış (19) ve Berkay Karakuzulu (17) yaralandı. Çağrılan ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Berkay Karakuzulu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Yasin K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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