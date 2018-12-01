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Otomobil, TIR'a çarptı: Doğukan ve Leyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 10:08 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobilin TIR'ın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil, TIR'a çarptı: Doğukan ve Leyla öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya) (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobilin TIR'ın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ereğli-Aksaray karayolunun 67'nci kilometresi Zengen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göde Doğukan Gökalp (19) idaresindeki 51 LC 074 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 31 YJ 615 plakalı Serkan Bakıcı idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası otomobil sürücübü Doğukan Gökalp'in ve araçta yolcu olarak bulunan Leyla Çınar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Aynı araçtaki Yaşar Ali Aydoğan (20) ise yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, TIR'a çarptı: Doğukan ve Leyla öldüOtomobil, TIR'a çarptı: Doğukan ve Leyla öldüOtomobil, TIR'a çarptı: Doğukan ve Leyla öldüOtomobil, TIR'a çarptı: Doğukan ve Leyla öldü

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