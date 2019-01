OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI: UZMAN ÇAVUŞ VE AİLESİNDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ 

KONYA'nın Karapınar ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil, önündeki TIR'a çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü Aydın İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık ile eşi, oğlu ve babası yaşamını yitirdi. Diğer oğlu ve baldızı da yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun Karapınar'a 10 kilometre mesafade meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık(39) yönetimindeki 38 YV 979 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda önündeki Orhan Toğrulca'nın (55) kullandığı 33 DES 53 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altında kaldı.

Kazada otomobil sürücüsü Murtaza Kılçık ile yanında bulunan babası Mehmet Kılçık (67), eşi Naile Kılçık (36) ve oğlu Mert Kılçık (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer oğlu Emin Can Kılçık (14) ile baldızı Elif Dalkıran (21) yaralandı. Yaralı iki kişi ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Emin Can Kılçık, ambulansla Konya'ya sevk edildi. Emin Can Kılçık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

TIR şoförü Orhan Toğrulcan da yara almadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU- Mehmet IŞIK / KONYA (DHA)